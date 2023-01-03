Ричард Соломон: «Никаких «праздничных» настроений. Едем в Минск за победой!»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Ричард Соломон Баскетбол

Форвард «Зенита» Ричард Соломон отметил высокий уровень готовности команды к матчу Единой лиги ВТБ против «Минска».

«Хотим начать этот год с победы. У нас были выходные после игры с «Енисеем», а потом все приехали и начали тренироваться, так что мы подходим к этому матчу в нормальном состоянии, все ребята готовы, никаких «праздничных» настроений. Едем в Минск за победой!» – заявил Соломон.

«Зенит» проиграл два последних гостевых матча в Лиге. 11 декабря петербуржцы уступили УНИКСу (94:95) в Казани, а 18 декабря – «Автодору» (79:91) в Саратове.

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