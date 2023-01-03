Леброн Джеймс: «В 38 лет важно включать голову, следить за телом»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему он все еще играет на звездном уровне.
Минувшей ночью Джеймс набрал 43 очка, 11 подборов и 6 передач в матче против «Шарлотт» (121:115).
«В 18 или 20 лет ты просто делаешь все эти вещи за счет умений и энергии. В 38 лет важно включать голову. Сколько я могу отдыхать каждый день, как оптимально высыпаться, как правильно питаться, как правильно следить за своим телом», – признался Джеймс.
Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога
То есть включать не дурную башку,а умную головку".
В статодрочерстве замечен он не был)