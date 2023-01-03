Леброн Джеймс: «В 38 лет важно включать голову, следить за телом»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Здоровье Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему он все еще играет на звездном уровне.

Минувшей ночью Джеймс набрал 43 очка, 11 подборов и 6 передач в матче против «Шарлотт» (121:115).

«В 18 или 20 лет ты просто делаешь все эти вещи за счет умений и энергии. В 38 лет важно включать голову. Сколько я могу отдыхать каждый день, как оптимально высыпаться, как правильно питаться, как правильно следить за своим телом», – признался Джеймс.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Левый аккаунт Дюрэнта
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ JuVero
Ему пофиг на этот рекорд, само наберется. В статодрочерстве замечен он не был)
Он вам лично, так и сказал: Мne pofig?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VOLTER
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Леброн : "Важно следить за телом,а не за тёлками.
То есть включать не дурную башку,а умную головку".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JuVero
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
Какая голова? Пенсию гоняют по 40 мин. И травму получишь и дурацкий рекорд не побъёшь, лопух. У Лейкерс всё как всегда.
Ему пофиг на этот рекорд, само наберется.
В статодрочерстве замечен он не был)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джонни-массажист
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну,так ещё же Цой говорил -" Следи за собой, будь осторожен "..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Левый аккаунт Дюрэнта
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какая голова? Пенсию гоняют по 40 мин. И травму получишь и дурацкий рекорд не побъёшь, лопух. У Лейкерс всё как всегда.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий