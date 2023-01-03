Донован Митчелл: «Еще ни разу не подбирал после промаха с линии»

Атакующий защитник « » Донован Митчелл прокомментировал свое выступление в матче против « » (145:134, ОТ).

Звездный баскетболист набрал 71 очко и побил рекорд «Кавальерс» по результативности в одной игре. Также он стал автором спасительного броска в конце четвертой четверти, который совершил после своего же промаха с линии штрафного.

«Это успокаивает. Честно говоря, мне даже нечего сказать. Не только потому, что я сделал это, а еще и потому, что мы отыгрались и победили. Я очень рад и удовлетворен тем, что нахожусь в такой команде.

Бросок в конце четвертой четверти? Еще не встречал такого. Это первый раз, когда я сумел взять подбор. Нам удавалось это раньше, но мы не попадали. Думаю, я еще ни разу не подбирал после промаха с линии», – сказал Митчелл.

Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше