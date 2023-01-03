Кайри Ирвинг – о 71 очке Митчелла: «Рад, что он побил мой рекорд»

Разыгрывающий « » прокомментировал историческое выступление в матче против « » (145:134).

Митчелл набрал 71 очко и превзошел рекорд «Кливленда». Ранее лучший результат – 57 очков – принадлежал Ирвингу (2015) и Леброну Джеймсу (2017).

«Мы с ним играли в Call of Duty сегодня днем. Я знал, что он серьезно настроен. Рад, что он побил мой рекорд. Рекорды для того и существуют, чтобы люди их обновляли», – заявил Ирвинг.

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?