Кайри Ирвинг – о 71 очке Митчелла: «Рад, что он побил мой рекорд»

Теги Чикаго Кливленд Бруклин НБА Кайри Ирвинг Донован Митчелл Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг прокомментировал историческое выступление Донована Митчелла в матче против «Чикаго» (145:134).

Митчелл набрал 71 очко и превзошел рекорд «Кливленда». Ранее лучший результат – 57 очков – принадлежал Ирвингу (2015) и Леброну Джеймсу (2017).

«Мы с ним играли в Call of Duty сегодня днем. Я знал, что он серьезно настроен. Рад, что он побил мой рекорд. Рекорды для того и существуют, чтобы люди их обновляли», – заявил Ирвинг.

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