Пол Джордж снова повредил подколенное сухожилие

Форвард «Клипперс» получил травму правого подколенного сухожилия в матче против « » (100:110).

В данный момент степень повреждения не установлена. Ранее в нынешнем сезоне звездный баскетболист уже пропустил 7 матчей из-за этой травмы.

В регулярном чемпионате-2022/23 Джордж набирает 24,6 очка, 6,1 подбора, 5,2 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру. « » проиграли три матча подряд и с результатом 21-18 идут шестыми на Западе.

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