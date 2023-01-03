Пол Джордж снова повредил подколенное сухожилие

Теги травмы Клипперс Майами НБА Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж получил травму правого подколенного сухожилия в матче против «Майами» (100:110).

В данный момент степень повреждения не установлена. Ранее в нынешнем сезоне звездный баскетболист уже пропустил 7 матчей из-за этой травмы.

В регулярном чемпионате-2022/23 Джордж набирает 24,6 очка, 6,1 подбора, 5,2 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру. «Клипперс» проиграли три матча подряд и с результатом 21-18 идут шестыми на Западе.

Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий