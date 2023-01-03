Донте Дивинченцо 3-очковым перевел матч с «Хоукс» в овертайм

Атакующий защитник « » отметился важнейшим попаданием в матче против «Атланты» (143:141, 2ОТ).

В конце четвертой четверти «Уорриорз» отставали на 3 очка. Дальние броски и не достигли цели. Дивинченцо воспользовался удачным отскоком и попал из-за дуги за 0,6 секунды до сирены, переведя встречу в овертайм.

Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х