Донте Дивинченцо 3-очковым перевел матч с «Хоукс» в овертайм

Теги Атланта Голден Стэйт видео Клэй Томпсон Донте Дивинченцо Джордан Пул Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Донте Дивинченцо отметился важнейшим попаданием в матче против «Атланты» (143:141, 2ОТ).

В конце четвертой четверти «Уорриорз» отставали на 3 очка. Дальние броски Клэя Томпсона и Джордана Пула не достигли цели. Дивинченцо воспользовался удачным отскоком и попал из-за дуги за 0,6 секунды до сирены, переведя встречу в овертайм.

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3 комментария

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Magzhan Estigarribia
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Будет ГСВ опять претендовать на титул
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бредихин
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В прошлом матче на обеих сторонах был хорош. В этом на тоже параллельно везде. Очень приятное впечатление оставляет. Ещё хотелось бы посмотреть на больших минутах болдуина
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The red debil
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На повторе видно, и об этом говорят комментаторы, что если бы Клей попал, это были бы 2 очка. Супер удачное стечение обстоятельств в пользу воинов!
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