Донте Дивинченцо 3-очковым перевел матч с «Хоукс» в овертайм
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Донте Дивинченцо отметился важнейшим попаданием в матче против «Атланты» (143:141, 2ОТ).
В конце четвертой четверти «Уорриорз» отставали на 3 очка. Дальние броски Клэя Томпсона и Джордана Пула не достигли цели. Дивинченцо воспользовался удачным отскоком и попал из-за дуги за 0,6 секунды до сирены, переведя встречу в овертайм.
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