Десмонд Бэйн может вернуться после травмы раньше установленного срока

Теги травмы Мемфис Финикс НБА Десмонд Бэйн Баскетбол

Атакующий защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн может выйти на площадку уже в завтрашнем матче против «Финикса», сообщает журналист ESPN Тим Макмэн. Участие игрока официально под вопросом.

Бэйн восстановился после травмы большого пальца правой ноги с опережением графика, объявленного ранее в этом месяце. 8 декабря сообщалось, что защитник пропустит еще как минимум 3-4 недели.

В нынешнем сезоне Бэйн набирает 24,7 очка, 4,9 подбора и 4,8 передачи в среднем за матч.

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