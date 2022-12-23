Десмонд Бэйн может вернуться после травмы раньше установленного срока
Атакующий защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн может выйти на площадку уже в завтрашнем матче против «Финикса», сообщает журналист ESPN Тим Макмэн. Участие игрока официально под вопросом.
Бэйн восстановился после травмы большого пальца правой ноги с опережением графика, объявленного ранее в этом месяце. 8 декабря сообщалось, что защитник пропустит еще как минимум 3-4 недели.
В нынешнем сезоне Бэйн набирает 24,7 очка, 4,9 подбора и 4,8 передачи в среднем за матч.
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