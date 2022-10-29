«Анадолу Эфес» близок к подписанию Айзейи Тэйлора

Разыгрывающий Айзейя Тэйлор может перейти в «Анадолу Эфес», пишет обозреватель BasketNews Донатас Урбонас.

С 2016 по 2018 год Тэйлор выступал в НБА за и «Атланту». Прошлый сезон он провел в испанской «Мурсии», где набирал 15,2 очка и 3,5 передачи в среднем за матч.

ждет возвращения в строй разыгрывающих и . На данный момент турецкая команда занимает 11-е место в с показателями 2-3.

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