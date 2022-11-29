«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Крисом Хортоном
«Локомотив-Кубань» подписал контракт с тяжелым форвардом Крисом Хортоном (28 лет, 202 см).
Американец начинал нынешний сезон в тель-авивском «Хапоэле». Показатели в четырех матчах чемпионата Израиля – 13,3 очка, 5,5 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за встречу.
Ранее Хортон выступал во Франции за «Нантер», «Шоле» и «Гравлин-Дюнкерк».
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