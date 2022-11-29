«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Крисом Хортоном

подписал контракт с тяжелым форвардом Крисом Хортоном (28 лет, 202 см).

Американец начинал нынешний сезон в тель-авивском . Показатели в четырех матчах чемпионата Израиля – 13,3 очка, 5,5 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за встречу.

Ранее Хортон выступал во Франции за «Нантер», «Шоле» и «Гравлин-Дюнкерк».

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