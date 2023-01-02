Гэри Пэйтон II готов дебютировать в сезоне в матче с «Детройтом» в понедельник

Теги Детройт Портленд НБА Гэри Пэйтон II Баскетбол

Защитник «Портленда» Гэри Пэйтон II близок к возвращению в строй.

Пэйтон II готов дебютировать в нынешнем сезоне и в составе клуба из Орегона в матче с «Детройтом» в понедельник.

Пэйтон перешел в «Блэйзерс» минувшим летом, подписав 3-летний контракт на 28 миллионов долларов. В июле он перенес операцию из-за проблем с мышцами брюшной полости и пропустил начало сезона.

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