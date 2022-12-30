Билл Симмонс: «Во время матча с «Санз» впервые мелькнула мысль, что Йокич может превосходить Берда в атаке»
Известный журналист Билл Симмонс признался, что его все больше впечатляет центровой «Наггетс» Никола Йокич.
По словам Симмонса, он допускает, что серб может превосходить легендарного Лэрри Берда по игре в атаке.
«Бывает так, что человек отличается от других, и у него есть это невероятное видение, невероятное понимание. У Николы все это есть. Во время матча с «Санз» в воскресенье у меня впервые мелькнула мысль, что Йокич, на самом деле, может превосходить Берда в атаке», – сказал Симмонс.
Действующий MVP в победной для «Денвера» встрече набрал 41 очко, 15 подборов и 15 передач.
Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками
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