Известный журналист признался, что его все больше впечатляет центровой «Наггетс» .

По словам Симмонса, он допускает, что серб может превосходить легендарного по игре в атаке.

«Бывает так, что человек отличается от других, и у него есть это невероятное видение, невероятное понимание. У Николы все это есть. Во время матча с «Санз» в воскресенье у меня впервые мелькнула мысль, что Йокич, на самом деле, может превосходить Берда в атаке», – сказал Симмонс.

Действующий MVP в победной для « » встрече набрал 41 очко, 15 подборов и 15 передач.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками