Билл Симмонс: «Во время матча с «Санз» впервые мелькнула мысль, что Йокич может превосходить Берда в атаке»

Теги Лэрри Берд Бостон Денвер НБА Билл Симмонс Никола Йокич Баскетбол

Известный журналист Билл Симмонс признался, что его все больше впечатляет центровой «Наггетс» Никола Йокич.

По словам Симмонса, он допускает, что серб может превосходить легендарного Лэрри Берда по игре в атаке.

«Бывает так, что человек отличается от других, и у него есть это невероятное видение, невероятное понимание. У Николы все это есть. Во время матча с «Санз» в воскресенье у меня впервые мелькнула мысль, что Йокич, на самом деле, может превосходить Берда в атаке», – сказал Симмонс.

Действующий MVP в победной для «Денвера» встрече набрал 41 очко, 15 подборов и 15 передач.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

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2 комментария

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Свежий
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Если Йокич продолжит играть на этом же уровне до конца сезона + будет в Топ-3 Запада, третий подряд МВП - его на 100%, тут даже обсуждать нечего.
+4
-2
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razval
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Учитываю, что Симмонс фанат Берда, похвала очень Крутая)
+7
0
+7
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