Тайриз Макси вернулся в состав «Филадельфии» после 18 пропущенных матчей
Разыгрывающий Тайриз Макси в пятницу вернулся в состав «Филадельфии» после 18 пропущенных матчей из-за травмы.
Во встрече с «Новым Орлеаном» (116:127) Макси набрал 9 очков за 19 минут.
Макси выбыл из строя 19 ноября, у него была выявлена небольшая трещина в стопе.
Тайриз подошел к пятничному матчу в качестве второго по результативности игрока «Сиксерс» (22,9 очка в среднем за игру).
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