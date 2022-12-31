Тайриз Макси вернулся в состав «Филадельфии» после 18 пропущенных матчей

Теги Новый Орлеан Филадельфия НБА Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий Тайриз Макси в пятницу вернулся в состав «Филадельфии» после 18 пропущенных матчей из-за травмы.

Во встрече с «Новым Орлеаном» (116:127) Макси набрал 9 очков за 19 минут. 

Макси выбыл из строя 19 ноября, у него была выявлена небольшая трещина в стопе. 

Тайриз подошел к пятничному матчу в качестве второго по результативности игрока «Сиксерс» (22,9 очка в среднем за игру).

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