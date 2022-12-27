Тайриз Макси близок к возвращению в состав «Филадельфии»
Защитник «Сиксерс» Тайриз Макси близок к возвращению в строй.
Макси может вернуться на паркет уже в пятницу в матче с «Пеликанс».
Макси выбыл из строя 19 ноября и пропустил уже 16 матчей. У игрока была выявлена небольшая трещина в кости.
В нынешнем сезоне НБА Тайриз набирает 22,9 очка, 4,4 передачи, 3,5 подбора и 1 перехват в среднем за встречу.
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