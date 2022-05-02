Дэмиан Лиллард считает, что Джордан Пул заслуживает максимальный контракт

Звездный разыгрывающий считает, что защитник своей игрой в этом сезоне показывает, что должен получить максимальный контракт.

28-й номер драфта-2019 выступает на контракте новичка, который рассчитан до 2023 года. Бизнес-партнер Лилларда Нэйт Джонс написал в твиттере о том, что Пул наиграл на максимальное соглашение, лидер «Блэйзерс» согласился.

«100 процентов», – написал Лиллард.

22-летний Пул в матчах минувшей регулярки набирал 18,5 очка, 3,4 подбора и 4,0 передачи в среднем за игру.

В воскресенье Джордан обновил личный рекорд результативности в плей-офф.

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