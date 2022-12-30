Трехочковый Николы Миротича перевел матч «Црвена Звезда» – «Барселона» в овертайм

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Форвард «Барселоны» Никола Миротич перевел матч с «Црвеной Звездой» в овертайм, забросив трехочковый за 2 секунды до конца основного времени встречи (84:84).

Матч закончился победой «Барселоны» в дополнительной пятиминутке со счетом 99:94.

Миротич набрал 12 очков. Томаш Саторански стал самым результативным в составе победителей – 19 очков и 10 передач.

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1 комментарий

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Джонни-массажист
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Да,Миротич показал,что стоит своих денег....
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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