Трехочковый Николы Миротича перевел матч «Црвена Звезда» – «Барселона» в овертайм
Форвард «Барселоны» Никола Миротич перевел матч с «Црвеной Звездой» в овертайм, забросив трехочковый за 2 секунды до конца основного времени встречи (84:84).
Матч закончился победой «Барселоны» в дополнительной пятиминутке со счетом 99:94.
Миротич набрал 12 очков. Томаш Саторански стал самым результативным в составе победителей – 19 очков и 10 передач.
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