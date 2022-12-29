«Барселона» хотела подписать экс-игрока «Реала» Джеффри Тэйлора, недавно перешедшего в литовский «Вулвз»
Главный тренер литовского «Вулвз» Римас Куртинайтис раскрыл детали недавнего перехода форварда Джеффри Тэйлора в команду.
«Насколько я слышал, у него было предложение от «Барселоны», но вы знаете ситуации, когда игроки хотят перейти из «Реала» в «Барсу» и наоборот. И в баскетболе, и в футболе это сложно, а иногда даже невозможно.
У него было несколько предложений из Турции. Подписание контракта больше связано с президентом нашего клуба Римантасом Каукенасом. Тэйлор из Швеции, они играли вместе и знают друг друга», – сказал Куртинайтис.
Тэйлор является чемпионом Евролиги в составе «Реала», за который он выступал с 2015 по 2022 год.
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