«Барселона» хотела подписать экс-игрока «Реала» Джеффри Тэйлора, недавно перешедшего в литовский «Вулвз»

Главный тренер литовского «Вулвз» раскрыл детали недавнего перехода форварда в команду.

«Насколько я слышал, у него было предложение от «Барселоны», но вы знаете ситуации, когда игроки хотят перейти из « » в «Барсу» и наоборот. И в баскетболе, и в футболе это сложно, а иногда даже невозможно.

У него было несколько предложений из Турции. Подписание контракта больше связано с президентом нашего клуба . Тэйлор из Швеции, они играли вместе и знают друг друга», – сказал Куртинайтис.

Тэйлор является чемпионом в составе «Реала», за который он выступал с 2015 по 2022 год.

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