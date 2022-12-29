«Барселона» хотела подписать экс-игрока «Реала» Джеффри Тэйлора, недавно перешедшего в литовский «Вулвз»

Теги Римас Куртинайтис Turkish Airlines EuroLeague Барселона Реал чемпионат Литвы Римантас Каукенас Джеффри Тэйлор Вулвз Баскетбол

Главный тренер литовского «Вулвз» Римас Куртинайтис раскрыл детали недавнего перехода форварда Джеффри Тэйлора в команду.

«Насколько я слышал, у него было предложение от «Барселоны», но вы знаете ситуации, когда игроки хотят перейти из «Реала» в «Барсу» и наоборот. И в баскетболе, и в футболе это сложно, а иногда даже невозможно.

У него было несколько предложений из Турции. Подписание контракта больше связано с президентом нашего клуба Римантасом Каукенасом. Тэйлор из Швеции, они играли вместе и знают друг друга», – сказал Куртинайтис.

Тэйлор является чемпионом Евролиги в составе «Реала», за который он выступал с 2015 по 2022 год.

В Мадриде – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он занимался в ЦСКА и может вырасти до 215 см

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий