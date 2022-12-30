Патрик Беверли: «Со мной «Клипперс» вышли в финал конференции. Они не выходили туда с Крисом Полом»

Теги Клипперс Лейкерс Крис Пол НБА Блэйк Гриффин Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли в интервью Кевину Харту заявил, что «Клипперс», которых он вывел в финал Западной конференции, обошлись с ним несправедливо.

«Когда Крис Пол ушел из «Клипперс», в команду пришел я, и она впервые вышла в финал Западной конференции. Они не выходили туда с Крисом Полом, Блэйком Гриффином и «Лоб Сити». Они вышли туда со мной.

Они пришли и сказали, что готовы дать мне только 5-6 миллионов долларов. Я воспринял это, как плевок в лицо. Я преобразил этот клуб, мы дошли до финала Западной конференции. Я считаю, что со мной обошлись несправедливо», – сказал Беверли.

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6 комментариев

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Swhat
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Что-то ЛАЛ у него пока не очень получается вывести
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LilAnswer
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А по поводу что он хотел больше 5-6 миллионов могу сказать, что это вполне адекватная сумма для него. В последний раз он показывал достойную игру в сезоне 2019-2020, после этого он очень сильно сбавил в защите, ну а в нападении он очень ограничен. Реальную пользу он приносил в раздевалке как мотиватор - это факт.
Даже если детально рассмотреть тот сезон с финалом конференции: в регулярном сезоне он провел только 37 матчей, из-за травм и потерял место в стартовом составе.
1 раунд с Далласом - полностью провалил и в нападении и в защите, набирал 3 очка за игру. Лю разумно выпускал его на 10 минут за матч в той серии. Вклад в победу в первом раунде 0.
2 раунд с Ютой - выходил со скамьи, набирал в среднем 5 очков за матч с реализацией в 38 процент, чуть лучше провел серию, моментами был хорош в защите.
3 раунд с Финиксом - Кавай травмирован, Джексон по прежнему заслуженно в старте, роль Беверли увеличили до 27 минут за матч. В защите моментами играл хорошо, защищался в основном против CP3, хоть Пол и набирал в той серии 24 очка за матч и в 6ом матче набрал 41 очко и закрыл серию. Сам Патрик набирал по 6 очков за матч.
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NakedOne.v2.0.
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Правда в этом плове Клипперс как раз и отлетели от Финикса с Полом. А сам великий толкатель в спины даже не играл в некоторых играх. ))
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Cash_flow
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Беверли на фоне Пола обычный табурет, о чём он вообще говорит? 🤡

Пол - будущий член Зала Славы, гейм чейнджер и человек, который все свои команды, в которые приходил, выводил на принципиально иной уровень. Беверли просто обычный ролевой, коих в истории НБА были сотни, тысячи
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LilAnswer
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Какой же он балабол. Нашел с кем себя сравнивать, Пол был лучшим игроком команды, a Беверли 8-9 игроком ротации в том сезоне. В ПО так вообще Пол его переиграл в одни ворота, доказывал бы свои слова на площадке.
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Артем Кузнецов
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Если бы он в прошлом году попал в ГСВ, то наверно требовал бы сразу повесить свою майку под своды)
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