Патрик Беверли: «Со мной «Клипперс» вышли в финал конференции. Они не выходили туда с Крисом Полом»

Разыгрывающий « » Патрик Беверли в интервью Кевину Харту заявил, что « », которых он вывел в финал Западной конференции, обошлись с ним несправедливо.

«Когда Крис Пол ушел из «Клипперс», в команду пришел я, и она впервые вышла в финал Западной конференции. Они не выходили туда с Крисом Полом, и «Лоб Сити». Они вышли туда со мной.

Они пришли и сказали, что готовы дать мне только 5-6 миллионов долларов. Я воспринял это, как плевок в лицо. Я преобразил этот клуб, мы дошли до финала Западной конференции. Я считаю, что со мной обошлись несправедливо», – сказал Беверли.

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