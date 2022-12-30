Патрик Беверли: «Со мной «Клипперс» вышли в финал конференции. Они не выходили туда с Крисом Полом»
Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли в интервью Кевину Харту заявил, что «Клипперс», которых он вывел в финал Западной конференции, обошлись с ним несправедливо.
«Когда Крис Пол ушел из «Клипперс», в команду пришел я, и она впервые вышла в финал Западной конференции. Они не выходили туда с Крисом Полом, Блэйком Гриффином и «Лоб Сити». Они вышли туда со мной.
Они пришли и сказали, что готовы дать мне только 5-6 миллионов долларов. Я воспринял это, как плевок в лицо. Я преобразил этот клуб, мы дошли до финала Западной конференции. Я считаю, что со мной обошлись несправедливо», – сказал Беверли.
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Даже если детально рассмотреть тот сезон с финалом конференции: в регулярном сезоне он провел только 37 матчей, из-за травм и потерял место в стартовом составе.
1 раунд с Далласом - полностью провалил и в нападении и в защите, набирал 3 очка за игру. Лю разумно выпускал его на 10 минут за матч в той серии. Вклад в победу в первом раунде 0.
2 раунд с Ютой - выходил со скамьи, набирал в среднем 5 очков за матч с реализацией в 38 процент, чуть лучше провел серию, моментами был хорош в защите.
3 раунд с Финиксом - Кавай травмирован, Джексон по прежнему заслуженно в старте, роль Беверли увеличили до 27 минут за матч. В защите моментами играл хорошо, защищался в основном против CP3, хоть Пол и набирал в той серии 24 очка за матч и в 6ом матче набрал 41 очко и закрыл серию. Сам Патрик набирал по 6 очков за матч.
Пол - будущий член Зала Славы, гейм чейнджер и человек, который все свои команды, в которые приходил, выводил на принципиально иной уровень. Беверли просто обычный ролевой, коих в истории НБА были сотни, тысячи