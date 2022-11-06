Энес Кантер Фридом: «Nike делает вид, что ее волнуют права человека»

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом прокомментировал решение компании Nike прекратить сотрудничество с разыгрывающим Кайри Ирвингом.

«Я поддерживаю решение Nike приостановить сотрудничество с Кайри Ирвингом.

Nike делает вид, что ее волнуют права человека, но им наплевать на миллионы мусульман, которых преследуют и убивают в Китае.

Геноцид мусульман не входит в сферу ваших бизнес-интересов?

Nike — это позор!» — написал Кантер Фридом.

Компания Nike, выпускавшая именные модели кроссовок Ирвинга, приостановила сотрудничество с игроком после скандала с публикацией ссылки на антисемитский фильм.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют