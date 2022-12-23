Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Панатинаикос», «Барселона» в гостях сыграет с «Валенсией» и другие матчи

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Сегодня в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Действующий чемпион «Анадолу Эфес» примет «Панатинаикос», лидер турнирной таблицы «Барселона» в гостях сыграет с «Валенсией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
23 декабря, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Бавария Германия
Дата проведения
23 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

EA7 Эмпорио Армани Милан Италия  –  Монако Монако
Дата проведения
23 декабря, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Барселона Испания
Дата проведения
23 декабря, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 10-4, Монако Франция – 10-4, Фенербахче Турция – 10-5, Баскония Испания – 10-5, Реал Испания – 10-5, Олимпиакос Греция – 9-6, Маккаби Израиль – 8-6, Црвена Звезда Сербия – 8-7, Анадолу Эфес Турция – 7-7, Жальгирис – 7-7, Панатинаикос Греция – 6-8, Валенсия – 6-8, Виллербан Франция – 6-9, Партизан Сербия – 6-9, Виртус Италия – 5-9, Бавария Германия – 5-9, Милан Италия – 4-10, Альба Германия – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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