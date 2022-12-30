Акилле Полонара близок к переходу в «Црвену Звезду»
«Црвена Звезда» пытается усилить состав за счет игрока «Анадолу Эфеса» Акилле Полонары (31 год, 203 см).
Как сообщает Sportski Zurnal, сербский клуб близок к оформлению сделки по переходу Полонары.
В июле Полонара перешел в «Анадолу Эфес», но не имеет стабильного места в ротации турецкого гранда.
В матчах Евролиги итальянец проводит на площадке в среднем 11,7 минуты, в чемпионате Турции он принял участие лишь в трех встречах.
Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман ранее подтвердил, что итальянец может покинуть команду в ближайшее время.
Джек Бауэр против ЦСКА, внезапный Фридзон и 113 килограммов отличного Рейнольдса. Итоги декабря в Единой Лиге от Рахона
Комментарии