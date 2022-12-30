Акилле Полонара близок к переходу в «Црвену Звезду»

« » пытается усилить состав за счет игрока « » (31 год, 203 см).

Как сообщает Sportski Zurnal, сербский клуб близок к оформлению сделки по переходу Полонары.

В июле Полонара перешел в «Анадолу Эфес», но не имеет стабильного места в ротации турецкого гранда.

В матчах итальянец проводит на площадке в среднем 11,7 минуты, в чемпионате Турции он принял участие лишь в трех встречах.

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман ранее подтвердил, что итальянец может покинуть команду в ближайшее время.

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