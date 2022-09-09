Шейн Ларкин перенесет операцию на пальце и пропустит остаток Евробаскета

Разыгрывающий сборной Турции Шейн Ларкин перенесет операцию на пальце бросковой правой руки и пропустит остаток .

Ларкин будет восстанавливаться примерно 2 месяца. Он также не сможет принять участие в стартовых матчах клубного сезона за «Анадолу Эфес».

Ларкин получил травму по ходу группового этапа чемпионата Европы. После матча с Испанией он на частном самолете отправился в Стамбул для прохождения МРТ-обследования, которое показало необходимость хирургического вмешательства.

Американец с турецким паспортом в матчах ЧЕ-2022 набирал в среднем 9,2 очка, реализуя 33% с игры.

В 1/8 финала плей-офф Евробаскета Турция сыграет с Францией.

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