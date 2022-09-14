Разыгрывающий сборной Турции и «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин успешно перенес операцию на пальце правой руки.
Из-за травмы Ларкин пропустил матч Турции против Франции (86:87 ОТ) в рамках 1/8 финала Евробаскета-2022.
Защитник получил травму по ходу группового этапа чемпионата Европы. После матча с Испанией он на частном самолете отправился в Стамбул для прохождения МРТ-обследования, которое показало необходимость хирургического вмешательства.
Американец с турецким паспортом в матчах ЧЕ-2022 набирал в среднем 9,2 очка, реализуя 33% с игры.
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