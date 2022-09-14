Шейн Ларкин успешно перенес операцию на пальце

Разыгрывающий сборной Турции и успешно перенес операцию на пальце правой руки.

Из-за травмы Ларкин пропустил матч Турции против Франции (86:87 ОТ) в рамках 1/8 финала Евробаскета-2022.

Защитник получил травму по ходу группового этапа чемпионата Европы. После матча с Испанией он на частном самолете отправился в Стамбул для прохождения МРТ-обследования, которое показало необходимость хирургического вмешательства.

Американец с турецким паспортом в матчах ЧЕ-2022 набирал в среднем 9,2 очка, реализуя 33% с игры.

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