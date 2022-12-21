Еврокубок. «Литкабелис» примет «Ховентуд», «Лондон Лайонс» – «Париж» и другие матчи
В среду, 21 декабря, состоятся восемь матчей регулярного чемпионата Еврокубка.
Литовский «Литкабелис» примет испанский «Ховентуд», британский «Лондон Лайонс» дома сыграет с французским «Парижем».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 21 декабря, 20.00, «BTarena»
- Дата проведения
- 21 декабря, 20.00, «Cido Arena»
- Дата проведения
- 21 декабря, 21.30, «Ekinox»
- Дата проведения
- 21 декабря, 22.00, «Palasport Taliercio»
Положение команд: Бурк Франция – 6-2, Венеция Италия – 5-3, Ховентуд Испания – 5-3, Бурсаспор Турция – 5-4, Литкабелис Литва – 4-4, Прометей Украина – 4-4, Ульм Германия – 4-4, Брешия Италия – 4-5, Клуж Румыния – 3-5, Цедевита-Олимпия Словения – 1-7.
Группа B
- Дата проведения
- 21 декабря, 21.00, «Морача»
- Дата проведения
- 21 декабря, 21.45, «edel-optics.de Arena»
- Дата проведения
- 21 декабря, 22.00, «Centennial Hall»
- Дата проведения
- 21 декабря, 22.30, «Copper Box Arena»
Положение команд: Гран-Канария Испания – 6-2, Тюрк Телеком Турция – 6-2, Париж Франция – 5-3, Будучность Черногория – 5-3, Промитеас Греция – 5-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-4, Лондон Лайонс Великобритания – 4-4, Гамбург Германия – 3-5, Тренто Италия – 2-6, Шленск Польша – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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