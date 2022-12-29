ACB. «Ховентуд» – «Бетис», «Тенерифе» встретится с «Гранадой»

В четверг, 29 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся два матча.

«Ховентуд» примет «Бетис», « » встретится с «Гранадой».

ACB

Регулярный чемпионат

Ховентуд – Бетис Дата проведения 29 декабря, 22.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona» Онлайн матча

Тенерифе – Гранада Дата проведения 29 декабря, 23.30, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 11-2, Баскония – 10-3, Барселона – 10-3, Тенерифе – 9-3, Уникаха – 9-4, – 8-4, Гран-Канария – 8-5, Бильбао – 7-6, Мурсия – 6-7, Бреоган– 6-7, Валенсия – 6-7, Гранада – 5-7, Обрадойро – 5-7, Фуэнлабрада – 3-9, Жирона – 3-9, Сарагоса – 3-10, Манреса – 2-10, – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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