Ник Янг сыграет за филиппинскую команду на международном турнире в Дубае
Бывший игрок НБА Ник Янг примет участие в международном турнире в Дубае в составе филиппинской команды Strong Group.
Турнир пройдет с 27 января по 5 февраля. Для турнира Strong Group также подписала бывшего игрока НБА Реналдо Болкмэна и Седрика Бэрфилда.
37-летний Янг провел 11 сезонов в НБА и является чемпионом 2018 года в составе «Голден Стэйт».
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