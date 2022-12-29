Ник Янг сыграет за филиппинскую команду на международном турнире в Дубае

Бывший игрок НБА Ник Янг примет участие в международном турнире в Дубае в составе филиппинской команды Strong Group.

Турнир пройдет с 27 января по 5 февраля. Для турнира Strong Group также подписала бывшего игрока НБА Реналдо Болкмэна и Седрика Бэрфилда.

37-летний Янг провел 11 сезонов в НБА и является чемпионом 2018 года в составе «Голден Стэйт».

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