Ник Янг: «Расс на скамейке из-за Беверли, Уокера и Ривза. В любой команде они были бы в резерве или G-лиге»

Теги Лейкерс НБА Ник Янг Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Лонни Уокер Остин Ривз Баскетбол

Бывший игрок «Лейкерс» Ник Янг высказал свое мнение о решении калифорнийцев перевести звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука на скамейку.

«Расс на скамейке, это показывает вам, насколько сильны медиа. Он выходит после Беверли, Уокера и Ривза... в любой другой команде они были бы на десятой позиции в ростере или G-лиге», – написал Янг.

Во встрече с «Джаз» (116:130) в старте «озерников» в задней линии вышли Патрик Беверли и Лонни Уокер.

У «Лейкерс» прервалась серия из двух побед (2-6). Калифорнийцы не выигрывали три раза подряд с 7 января.

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