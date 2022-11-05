Ник Янг: «Расс на скамейке из-за Беверли, Уокера и Ривза. В любой команде они были бы в резерве или G-лиге»

Бывший игрок «Лейкерс» Ник Янг высказал свое мнение о решении калифорнийцев перевести звездного разыгрывающего на скамейку.

«Расс на скамейке, это показывает вам, насколько сильны медиа. Он выходит после Беверли, Уокера и Ривза... в любой другой команде они были бы на десятой позиции в ростере или G-лиге», – написал Янг.

Во встрече с «Джаз» (116:130) в старте «озерников» в задней линии вышли и .

У «Лейкерс» прервалась серия из двух побед (2-6). Калифорнийцы не выигрывали три раза подряд с 7 января.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета