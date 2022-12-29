НБА опубликовала подборку лучших попаданий после промаха с линии штрафных в концовке

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НБА опубликовала подборку лучших в истории лиги попаданий после промаха с линии штрафных в концовке матча.

Во вторник разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич перевел матч против «Нью-Йорка» в овертайм благодаря невероятному попаданию за секунду до конца основного времени встречи. «Мэверикс» победили в овертайме – 126:121. Дончич набрал 60 очков, 21 подбор и 10 передач.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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