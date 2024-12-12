«Нетс» продолжают запрашивать как минимум 1 драфт-пик первого раунда за Денниса Шредера или Дориана Финни-Смита
«Бруклин» активно рассматривает предложения по своим игрокам.
Ранее сообщалось, что команда снизила ожидания от компенсации за форварда Дориана Финни-Смита до 1 драфт-пика первого раунда. По информации инсайдера Марка Стейна, такая же минимальная цена установлена клубом и в переговорах по разыгрывающему Деннису Шредеру.
Шэмс Чарания сообщал, что оба игрока и форвард Кэм Джонсон уже являются предметом активных обсуждений.
Шредер набирает 18,6 очка, 3 подбора и 6,5 передачи в среднем в нынешнем сезоне.
На счету Финни-Смита – 10,6 очка, 4,3 подбора и 1,8 передачи в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
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