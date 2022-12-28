Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

После такого и пива не грех выпить.

Да, сейчас самое время говорить о том, что Марку Кьюбана пора заказывать еще одну статую, чтобы монументу Дирка Новицки не было одиноко перед входом на домашний стадион «Мэвс». Но поначалу происходившее в игре «Мэверикс» – «Никс» выглядело, скорее, как утешение, яркий фейерверк, который совершенно не греет.

Более 47 минут казалось, что 47 очков Луки Дончича, набранные им за большую часть основного времи, станут эдаким цифровым воплощением стараний «Далласа» в проигранном матче. «Никс» лидировали на протяжении практически всей игры. За 33,9 секунды до конца четвертой четверти Дьюс Макбрайд реализовал два штрафных, увеличив преимущество «Нью-Йорка» до 9 очков (112:103) . Я не доцент в процентах, поэтому никогда не взял бы на себя смелость утверждать однозначно, но сразу несколько баскетбольных экспертов отметили в соцсетях, что на тот момент чисто арифметически шансы на победу «Никс» превышали 99%.

Помимо сухой статистики, в пользу победы «никербокеров» нашептывала и старушка история: последние 20 сезонов команды, отстававшие на девять или более очков за 35 или менее секунд до игры, установили рекорд 0 – 13844.

Короче говоря, положение было безвыходным, но Лука Дончич и «Мэверикс» об этом задумываться не стали.

«Мэверикс» и «Никс» выдали историческую концовку

В злосчастные для «Никс» 33 секунды «Даллас» утрамбовал один из величайших камбэков в истории НБА.

Залогом махинации, увенчавшейся овертаймом, стала максимально широкая позиционная атака «Мэвс». Хардуэй-младший вывел мяч из-за лицевой на Кристиана Вуда. Тот отыграл обратно, и благодаря нехитрой перепасовке парочка разбила довольно условный прессинг «Никс». Не самая стремительная атака, организованная двумя игроками «Далласа», завершилась заслоном Хардуэя, уткнувшегося в Джулиуса Рэндла, и точным попаданием Вуда.

112:106 в пользу «Никс» за 26 секунд до конца четвертой четверти.

Наверняка найдутся те, кто при учете рекорда Дончича и стараниях «Мэвс» повесит всех собак на Рэндла. И, честно говоря, аргументы в его защиту отыскать довольно проблематично. После пассивной защиты Джулиус при выводе мяча отпасовал на Квентина Граймса, мгновенно попавшего под двойную опеку. Дончич сфолил, после чего судья определил спорный. Словенец выиграл вбрасывание, и «Даллас» уже тогда мог сократить отставание, но Хардуэй-младший смазал треху.

Несмотря на это, «Даллас» вошел в концовку более подготовленным. Взять хотя бы во внимание, что Кидд выставил «больших» с броском. Особенно это касается Кристиана Вуда (38,3% реализации дальних по сезону на 4,1 попытки), ставшего главным отвлекающим фактором. Пока Рэндл зависал с Вудом на периметре, а Митчелл Робинсон толкался с Дуайтом Пауэллом, ни один из нью-йоркских «больших» даже не помышлял о том, чтобы создавать сложности Дончичу. Поэтому после того самого дальнего промаха Хардуэя Лука, визуально похудев килограммов на 20 в моменте, ворвался в «краску» и после подбора в нападении в одном прыжке добавил мяч в кольцо.

112:108 в пользу «Никс» при 15,4 секунды до конца четверти.

Макбрайд после фола реализовал лишь один штрафной из двух, после чего «Даллас» взял тайм-аут, чтобы организовать атаку с выносом из-за боковой. После серии грамотных заслонов «Мэвс» вывели Динуидди на дальний бросок. Позиция была неидеальной, Спенсер бросал с сопротивлением, но опять же возникает вопрос: почему против него оказался второгодка Макбрайд, да и то с опозданием? Актуальность вопроса может быть всплывет когда-нибудь потом на командных разборах «Никс», но для большинства она была аннулирована точным попаданием Динуидди.

113:112 за 8,3 секунды до конца четвертой четверти.

Макбрайд частично реабилитировался в следующей атаке, реализовав оба штрафных. По сути, здесь игра так или иначе должна была закончиться. У «Далласа» не было тайм-аутов, поэтому вся тактика сводилась лишь к тому, что сосредоточиться на прессинге и фолить на игроке «Далласа» где угодно, только не при броске из-за дуги. Естественно, «Мэвс» предоставили соперникам самую худшую кандидатуру. И вот тут вряд ли «Никс» можно что-то вменить в вину. Они сделали все по уму. Поставили Дончича на линию штрафных с двумя попытками.

Даже после того как он положил первый и счет стал 115:113 за 4,2 секунды до конца, игра была решена. Вот только «Luka Magic» – это не просто нелепое словосочетание.

Словенец намеренно смазал вторую попытку, сам забрал подбор, сам реализовал двухочковый бросок кончиками пальцев, и сам принялся отплясывать нечто вроде чечетки.

«Мне казалось, что мы одержали победу, а потом взглянул на табло и подумал: «Уфф», – признавался Лука после матча.

Ничья, 115:115. О том, какие у «Никс» были математические шансы выиграть в овертайме, знатоки ничего не писали. Но сдается мне, что после такой деморализующей концовки, с таким заряженным Лукой они не сильно отличались от шансов «Мэвс» отыграться за 33 секунды.

Собственно, дополнительное время это подтвердило. «Даллас» забрал пятиминутку (11:6), а Дончич явил миру нечто действительно невообразимое – первый в истории НБА трипл-дабл с 60 очками и 20 подборами. По итогам матча словенец собрал раритетную коллекцию из 60 очков, 21 подбора и 10 передач.

Чтобы хотя бы частично осознать, насколько это значимое достижение, достаточно пробежаться по основным цифрам.

Величие Дончича против «Никс» в цифрах

• это первый трипл-дабл с 60 очками и 20 подборами в истории НБА и всего второй трипл-дабл с 60 очками с сезона-2017/2018 когда, когда Джеймс Харден набрал 60 очков, 10 подборов и 11 передач в матче против «Орландо»;

• это первая игра НБА с 60 очками в этом сезоне;

• рекорд результативности в истории «Мэверикс» в отдельно взятом матче;

• личный рекорд Дончича. До матча против «Нью-Йорка» его максимум составлял 51 очко: полтинник с мелочью он оформил против «Клипперс» 10 февраля. В этом сезоне Лука в среднем набирает 32,8 очка, 8,3 подбора и 8,7 передачи при 49,9% с игры;

• Последним игроком, набравшим не менее 60 очков и сделавшим 20 подборов, был Шакил О’Нил в сезоне-1999/2000. «Дизель» вовсю поиздевался на «Клипперс» – 61 очко, 23 подбора, 3 передачи;

• 142 очка Дончича за последние три игры – самый высокий показатель за три матча подряд в истории «Мэверикс». По ходу матча против «Никс» Дончич стал седьмым игроком в истории «Мэверикс», набравшим 8000 очков за карьеру;

• Дончич с 56,3 балла за игру – шестой результат, согласно статистике Game Score, с сезона-1983/84. Данная статистика базируется на сумме основных показателей игрока в отдельно взятой игре (и не совсем понятно, как рассчитывается).

Лишь пять игроков превзошли Дончича:

Майкл Джордан (64,6): 69 очков, 23-37 с игры, 18 подборов, 6 передач, 4 перехвата

Коби Брайант (63,5): 81 очко, 28-46 с игры, 18-20 с игры, 3 перехвата

Карл Мэлоун (60,2): 61 очко, 21-26 с игры, 19-23 с линии штрафных, 18 подборов

Дэвид Томпсон (57,0): 73 очка, 28-38 с игры, 17-20 с линии штрафных, 7 подборов

Джеймс Харден (56,6): 60 очков, 10 подборов, 11 передач, 17-18 с линии штрафных, 4 перехвата

Лука Дончич (56,3): 60 очков, 21 подбор, 10 передач, 21-31 с игры, 16-22 с линии штрафных

• Зато Дончич превзошел легендарного Уилта Чемберлена. Наибольшее количество очков, набранных Уилтом в комплекте с 20 подборами – 53;

• Еще одно число, не поддающее осмыслению: 13884 матча. Это количество игр, в которых команда лидировала как минимум с преимуществом в 9 очков за 35 или менее секунд до конца. Знаете, сколько из этих команд проиграли? Зеро, ноль, ни одна. Тут уже первопроходцами стоит назвать «Никс». Правда, вряд ли им это понравится.

Сам словенец оценил собственный бенефис весьма емко.

«Я чертовски устал. Мне нужно пиво, чтобы восстановиться», – подвел итог Лука.

Достаточно ли одной такого перформанса, чтобы вывести Дончича на первое место в плотной гонке за приз MVP? Это вопрос для отдельной дискуссии. Но то, что Дончич сообразил нечто подобное одновременно с тем, как Джоэл Эмбиид набрал 48 очков и 10 подборов, но так и не добыл победу для «Сиксерс» в игре с «Вашингтоном» (111:116), делает достижение словенца еще более выдающимся. Если в Новый год Дончич заходит с такими подарками, то каких сюрпризов нам ждать от него в дальнейшем?

Фото: REUTERS/Kevin Jairaj-USA TODAY Sports