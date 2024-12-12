Егор Демин пропустит минимум 1,5 недели из-за ушиба колена
Кевин Янг рассказал о состоянии Егора Демина.
«Он будет отсутствовать 1,5 недели, после чего пройдет повторный осмотр. У него ушиб колена.
Мы хорошо играли в его отсутствие. Это был первый матч, в котором у нас пошли броски у нескольких игроков. Нам удалось наказать противника за ошибки в защите без Егора, который обычно создает значительную часть этих возможностей для атаки из-за дуги», – заключил главный тренер команды университета Бригама Янга.
«Кугарс» одолели «Бульдогс» – 95:67.
Янг подтвердил, что на данном этапе сезона команда осторожно подойдет к возвращению Демина на площадку.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Кугарс»
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