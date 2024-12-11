Андрей Кириленко: «Всегда получал особое удовольствие от игры в европейском баскетболе»

Андрей Кириленко рассказал, в чем особенность европейского баскетбола.

— Вы в списке 100 лучших игроков в истории Евролиги. Как думаете, войдете в топ‑25?

— Даже не задумывался об этом. Мне посчастливилось выступать в Евролиге на трех разных этапах карьеры — на заре, когда был в прайме и в самом конце. От игры в европейском баскетболе всегда получал особое удовольствие. В нем очень много стратегий, выступает множество абсолютно непохожих друг на друга команд. Это разнообразие во многом связано со стилями игры различных стран и школ баскетбола, — сказал президент РФБ .

Евролига запустила голосование за 25 лучших игроков в истории турнира. В числе 100 кандидатов пятеро россиян: Андрей Кириленко , Алексей Швед, Никита Курбанов, Виктор Хряпа и Андрей Воронцевич.