Эй Джей Лоусон подпишет двусторонний контракт с «Торонто»

Эй Джей Лоусон присоединится к «Рэпторс».

Защитник (24 года, 198 см) набирал 3,2 очка и 1,2 подбора за 7,5 минуты в среднем в 42 матчах за «Даллас» в прошлом сезоне. Лоусон был отчислен в октябре.

Баскетболист набирает 24 очка, 6,6 подбора, 2,5 передачи и 1,3 перехвата в играх G-лиги за фарм-клуб «Бруклина».

Лоусон продолжит карьеру в «Торонто», подписав с командой двусторонний контракт.