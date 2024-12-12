Эй Джей Лоусон подпишет двусторонний контракт с «Торонто»
Эй Джей Лоусон присоединится к «Рэпторс».
Защитник (24 года, 198 см) набирал 3,2 очка и 1,2 подбора за 7,5 минуты в среднем в 42 матчах за «Даллас» в прошлом сезоне. Лоусон был отчислен в октябре.
Баскетболист набирает 24 очка, 6,6 подбора, 2,5 передачи и 1,3 перехвата в играх G-лиги за фарм-клуб «Бруклина».
Лоусон продолжит карьеру в «Торонто», подписав с командой двусторонний контракт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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