Богдан Богданович бросил с середины площадки, ошибочно думая, что у «Хоукс» не осталось времени на владение

Защитник «Атланты» во время матча с « » (126:125) не разобрался в ситуации и совершил бросок с середины площадки.

Богданович атаковал с середины площадки, ошибочно думая, что у «Хоукс» не осталось времени на владение.

На счету серба в понедельник 10 очков, 4 подбора и 2 передачи при 4 из 12 с игры.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

«Ты же болельщик «Клипперс»? Похоже, они поимели нас обоих». Блэйк Гриффин уже давно готовится к карьере в стендапе