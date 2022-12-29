«Несколько исков уже на подходе». Этторе Мессина хочет подать в суд на болельщиков за негативные комментарии

Главный тренер « » заявил, что клуб намерен подать в суд на некоторых болельщиков за негативные комментарии в Интернете во время проигрышной серии команды.

«Голос народа, вы сказали? Нет, это громкое меньшинство, которое стучит по клавиатуре на агрессивных сайтах. Люди, которых вы встречаете на улице, с вами, но несколько хейтеров кричат громче, чем они.

Тем, кто занимается публичной деятельностью, как я, нужно научиться мириться с этим и, возможно, подать пару здравых судебных исков против тех, кто разжигает ненависть. Несколько исков уже на подходе», – сказал Мессина.

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