«Несколько исков уже на подходе». Этторе Мессина хочет подать в суд на болельщиков за негативные комментарии
Главный тренер «Милана» Этторе Мессина заявил, что клуб намерен подать в суд на некоторых болельщиков за негативные комментарии в Интернете во время проигрышной серии команды.
«Голос народа, вы сказали? Нет, это громкое меньшинство, которое стучит по клавиатуре на агрессивных сайтах. Люди, которых вы встречаете на улице, с вами, но несколько хейтеров кричат громче, чем они.
Тем, кто занимается публичной деятельностью, как я, нужно научиться мириться с этим и, возможно, подать пару здравых судебных исков против тех, кто разжигает ненависть. Несколько исков уже на подходе», – сказал Мессина.
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