Бигмен « » вернулся в состав команды, несмотря на повреждение коллатеральной связки большого пальца правой руки.

Во встрече с «Наггетс» (127:126) Сабонис набрал 31 очко, 10 подборов и 5 передач за 38 минут при 12 из 18 с игры.

«У Сабониса сломан палец, но он выходит и играет. Это показывает нам его стойкость и силу. Он хочет выигрывать. Причем его переход к нам – это не только ради будущего, он хочет выигрывать матчи сейчас», – заявил разыгрывающий Де’Аарон Фокс.

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