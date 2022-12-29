Домантас Сабонис сыграл против «Наггетс» с травмой пальца, набрав 31+10+5

Теги травмы Денвер Сакраменто НБА Домантас Сабонис Де'Аарон Фокс Баскетбол

Бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис вернулся в состав команды, несмотря на повреждение коллатеральной связки большого пальца правой руки.

Во встрече с «Наггетс» (127:126) Сабонис набрал 31 очко, 10 подборов и 5 передач за 38 минут при 12 из 18 с игры.

«У Сабониса сломан палец, но он выходит и играет. Это показывает нам его стойкость и силу. Он хочет выигрывать. Причем его переход к нам – это не только ради будущего, он хочет выигрывать матчи сейчас», – заявил разыгрывающий Де’Аарон Фокс.

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2 комментария

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Адвокат дьявола*
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он и сломанной нагой будет играть если надо вывести королей в плей-офф
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БУГАЙ
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Сабас молодец
Это вам не Дэвис
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