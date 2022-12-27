У Домантаса Сабониса разрыв связки пальца руки, но он может обойтись без пропуска матчей
Бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис получил разрыв коллатеральной связки большого пальца правой руки.
«Кингз» перед намеченной на вторник домашней игрой против «Наггетс» поместили Сабониса в список травмированных с пометкой «под вопросом». Это означает, что литовец может попытаться сыграть с травмой.
Сабонис повредил палец небросковой руки в четвертой четверти проигранной встречи с «Уизардс» в пятницу.
Домантас в нынешнем сезоне набирает в среднем 17,9 очка и 6,7 передачи, а также лидирует в НБА с показателем 12,4 подбора за игру.
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