У Домантаса Сабониса разрыв связки пальца руки, но он может обойтись без пропуска матчей

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Бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис получил разрыв коллатеральной связки большого пальца правой руки.

«Кингз» перед намеченной на вторник домашней игрой против «Наггетс» поместили Сабониса в список травмированных с пометкой «под вопросом». Это означает, что литовец может попытаться сыграть с травмой.

Сабонис повредил палец небросковой руки в четвертой четверти проигранной встречи с «Уизардс» в пятницу.

Домантас в нынешнем сезоне набирает в среднем 17,9 очка и 6,7 передачи, а также лидирует в НБА с показателем 12,4 подбора за игру.

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