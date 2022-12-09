Де’Аарон Фокс играет с повреждением стопы

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс на протяжении последнего месяца играет с повреждением стопы.

Фокс рассказал о том, что получил повреждение 5 ноября в матче с «Орландо». С тех пор ему так и не удалось решить эту проблему.

«Кинз» объявили, что участие Фокса в предстоящем матче с «Кавальерс» находится под вопросом.

В нынешнем сезоне Де’Аарон набирает 22,8 очка, 5,0 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру.

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«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»