Домантас Сабонис выбыл на неопределенный срок из-за травмы руки

Теги травмы Сакраменто НБА Вашингтон Домантас Сабонис Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис испытывает проблемы с правой рукой, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Рентгеновские снимки после матча против «Вашингтона» (111:125) в пятницу подтвердили травму и необходимость дальнейшего обследования. Сроки восстановления будут зависеть от степени повреждения.

В нынешнем сезоне Сабонис не пропустил ни одной встречи. Его средние показатели составляют 17,9 очка, 12,4 подбора и 6,7 передачи. «Кингз» имеют результат 17-14 и занимают 6-е место на Западе.

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3 комментария

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Daff Rogers
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Tim Timson
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Возможно последние пару недель была лучшая форма в жизни)
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Be1983kot18leta@gmail.com
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Это все из-за того что после пузыря им толком не дали отдохнуть.Ломаются все независимо от возраста,статуса и игрового времени
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