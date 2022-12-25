Домантас Сабонис выбыл на неопределенный срок из-за травмы руки

Форвард « » испытывает проблемы с правой рукой, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Рентгеновские снимки после матча против «Вашингтона» (111:125) в пятницу подтвердили травму и необходимость дальнейшего обследования. Сроки восстановления будут зависеть от степени повреждения.

В нынешнем сезоне Сабонис не пропустил ни одной встречи. Его средние показатели составляют 17,9 очка, 12,4 подбора и 6,7 передачи. «Кингз» имеют результат 17-14 и занимают 6-е место на Западе.

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