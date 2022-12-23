Джеффри Тэйлор стал игроком литовского «Вулвз»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Литвы Джеффри Тэйлор Баскетбол

Литовский «Вулвз» объявил о подписании контракта с форвардом Джеффри Тэйлором (33 года, 201 см). Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Тэйлор является чемпионом Евролиги в составе «Реала», за который он выступал с 2015 по 2022 год.

До перехода в мадридский клуб форвард провел три сезона в НБА, играя за «Шарлотт».

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