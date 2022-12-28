ACB. «Барселона» примет «Сарагосу», «Уникаха» – «Мурсию»

В среду, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся два матча.

«Барселона» примет «Сарагосу», « » – «Мурсию».

ACB

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 11-2, Баскония – 10-3, Тенерифе – 9-3, – 9-3, Уникаха – 8-4, Ховентуд – 8-4, Гран-Канария – 8-5, Бильбао – 7-6, Мурсия – 6-6, Бреоган– 6-7, – 6-7, Гранада – 5-7, Обрадойро – 5-7, Фуэнлабрада – 3-9, – 3-9, Жирона – 3-9, Манреса – 2-10, Бетис – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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