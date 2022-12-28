ACB. «Барселона» примет «Сарагосу», «Уникаха» – «Мурсию»
В среду, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся два матча.
«Барселона» примет «Сарагосу», «Уникаха» – «Мурсию».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 декабря, 21.00, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 28 декабря, 23.30, «Паласио де Депортес де Малага»
Положение команд: Реал – 11-2, Баскония – 10-3, Тенерифе – 9-3, Барселона – 9-3, Уникаха – 8-4, Ховентуд – 8-4, Гран-Канария – 8-5, Бильбао – 7-6, Мурсия – 6-6, Бреоган– 6-7, Валенсия – 6-7, Гранада – 5-7, Обрадойро – 5-7, Фуэнлабрада – 3-9, Сарагоса – 3-9, Жирона – 3-9, Манреса – 2-10, Бетис – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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