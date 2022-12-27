ACB. «Бильбао» – «Реал», «Гран-Канария» сыграет с «Валенсией»

Во вторник, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся три матча.

«Бреоган» примет «Басконию», « » – « ».

« » дома сыграет с «Валенсией».

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Регулярный чемпионат

Бреоган – Баскония Дата проведения 27 декабря, 21.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 10-2, Тенерифе – 9-3, Барселона – 9-3, – 9-3, Уникаха – 8-4, Ховентуд – 8-4, Гран-Канария – 7-5, Бильбао – 7-5, Бреоган– 6-6, Мурсия – 6-6, – 6-6, Гранада – 5-7, Обрадойро – 5-7, Фуэнлабрада – 3-9, Сарагоса – 3-9, Жирона – 3-9, Манреса – 2-10, Бетис – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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