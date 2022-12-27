ACB. «Бильбао» – «Реал», «Гран-Канария» сыграет с «Валенсией»
Во вторник, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся три матча.
«Бреоган» примет «Басконию», «Бильбао» – «Реал».
«Гран-Канария» дома сыграет с «Валенсией».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 декабря, 21.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 27 декабря, 23.00, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 27 декабря, 23.30, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Реал – 10-2, Тенерифе – 9-3, Барселона – 9-3, Баскония – 9-3, Уникаха – 8-4, Ховентуд – 8-4, Гран-Канария – 7-5, Бильбао – 7-5, Бреоган– 6-6, Мурсия – 6-6, Валенсия – 6-6, Гранада – 5-7, Обрадойро – 5-7, Фуэнлабрада – 3-9, Сарагоса – 3-9, Жирона – 3-9, Манреса – 2-10, Бетис – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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