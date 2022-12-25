Джо Томассон может перейти в «Жирону»

Теги возможные переходы Зенит чемпионат Испании Жирона Единая лига ВТБ Джо Томассон Баскетбол

Атакующий защитник «Зенита» Джо Томассон входит в сферу интересов испанской «Жироны», пишет итальянский обозреватель Лука Д’Алессандро.

Ранее проходила информация, что американский баскетболист в ближайшее время покинет «Зенит», так как не потянул уровень петербургской команды.

Томассон провел 14 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 5,1 очка, 1,6 подбора и 2 передачи за 15,3 минуты на площадке.

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