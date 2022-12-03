Грегг Попович пропустит несколько матчей после небольшой медицинской процедуры

Главный тренер «Сперс» пропустит два матча из-за небольшой медицинской процедуры, которую перенес в пятницу.

Ожидается, что Попович вернется на скамейку запасных к домашнему матчу против «Рокетс» в четверг. Тренера не будет на играх с «Пеликанс» и «Санз».

В пятницу у 73-летнего Поповича состоялось рутинное общение с прессой перед игрой. Отмечается, что во время интервью он стоял, а не сидел, как делает это обычно.

В ноябре одержал всего одну победу в пятнадцати матчах.

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