Грегг Попович: «У «Сперс» нет такого игрока, как Макколлум»

Главный тренер « » прокомментировал поражение от «Нового Орлеана» (117:126) и великолепное выступление защитника «Пеликанс» – 40 очков, 9 передач, 8 подборов.

«Мы извлечем урок, разберемся, а потом начнем играть.

У нас нет такого игрока, как Макколлум, который придет и сделает то, что он сделал с нами. Мы проводили достойный матч, но потом он взял игру на себя. Он был великолепен», – сказал Попович.

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