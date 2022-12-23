Грегг Попович: «У «Сперс» нет такого игрока, как Макколлум»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Си Джей Макколлум Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович прокомментировал поражение от «Нового Орлеана» (117:126) и великолепное выступление защитника «Пеликанс» Си Джей Макколлума – 40 очков, 9 передач, 8 подборов.

«Мы извлечем урок, разберемся, а потом начнем играть.

У нас нет такого игрока, как Макколлум, который придет и сделает то, что он сделал с нами. Мы проводили достойный матч, но потом он взял игру на себя. Он был великолепен», – сказал Попович.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград

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1 комментарий

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"Но скоро будет. И даже лучше", - добавил дед 👍🏼
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