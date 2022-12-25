Домантас Сабонис травмировал руку при контакте с Брэдли Билом

Теги Сакраменто НБА Вашингтон видео Брэдли Бил Домантас Сабонис Баскетбол

Опубликован эпизод, в котором форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис получил травму правой руки.

Судя по всему, литовец повредил большой палец или запястье от удара о спину защитника «Вашингтона» Брэдли Била.

Ранее сообщалось, что Сабонис выбыл из строя на неопределенный срок. Рентгеновские снимки подтвердили травму и необходимость дальнейшего обследования. Сроки восстановления будут зависеть от степени повреждения.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»

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2 комментария

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Andraey
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Выглядит даже хуже травмы Стефа, вообще на пустом месте.
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Евгений Благолев
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Он его еле коснулся, а уже травмировался. Как говорили в детстве, надо больше творога кушать
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