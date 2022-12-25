Домантас Сабонис травмировал руку при контакте с Брэдли Билом
Опубликован эпизод, в котором форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис получил травму правой руки.
Судя по всему, литовец повредил большой палец или запястье от удара о спину защитника «Вашингтона» Брэдли Била.
Ранее сообщалось, что Сабонис выбыл из строя на неопределенный срок. Рентгеновские снимки подтвердили травму и необходимость дальнейшего обследования. Сроки восстановления будут зависеть от степени повреждения.
«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»
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