Домантас Сабонис травмировал руку при контакте с Брэдли Билом

Опубликован эпизод, в котором форвард «Сакраменто» получил травму правой руки.

Судя по всему, литовец повредил большой палец или запястье от удара о спину защитника « » .

Ранее сообщалось, что Сабонис выбыл из строя на неопределенный срок. Рентгеновские снимки подтвердили травму и необходимость дальнейшего обследования. Сроки восстановления будут зависеть от степени повреждения.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»