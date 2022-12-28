Майк Браун помещен в антиковидный протокол НБА, пропустит матч с «Денвером»

Главный тренер «Сакраменто» помещен в антиковидный протокол .

Специалист не сможет присутствовать на матче против « ». Его обязанности во время игры будет исполнять старший ассистент Хорди Фернандес.

В нынешнем сезоне под руководством Брауна «Кингз» имеют результат 17-14 и занимают 6-е место в Западной конференции.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»