Майк Браун помещен в антиковидный протокол НБА, пропустит матч с «Денвером»

Теги Майк Браун Денвер Сакраменто НБА коронавирус Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун помещен в антиковидный протокол НБА.

Специалист не сможет присутствовать на матче против «Денвера». Его обязанности во время игры будет исполнять старший ассистент Хорди Фернандес.

В нынешнем сезоне под руководством Брауна «Кингз» имеют результат 17-14 и занимают 6-е место в Западной конференции.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»

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