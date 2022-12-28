Майк Браун помещен в антиковидный протокол НБА, пропустит матч с «Денвером»
Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун помещен в антиковидный протокол НБА.
Специалист не сможет присутствовать на матче против «Денвера». Его обязанности во время игры будет исполнять старший ассистент Хорди Фернандес.
В нынешнем сезоне под руководством Брауна «Кингз» имеют результат 17-14 и занимают 6-е место в Западной конференции.
«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»
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