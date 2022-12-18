Майк Браун оштрафован на 25 000 долларов за то, что набросился на судью
Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун был оштрафован лигой на 25 000 долларов за то, что выбежал на площадку и набросился на судью во время недавнего матча против «Торонто» (124:123).
Инцидент случился за 9:09 до конца третьей четверти матча в среду, 14 декабря.
Согласно официальному заявлению лиги, тренер «агрессивно преследовал судью и использовал нецензурные выражения». Браун получил два технических и был удален с площадки.
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