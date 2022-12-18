Майк Браун оштрафован на 25 000 долларов за то, что набросился на судью

Главный тренер «Сакраменто» был оштрафован лигой на 25 000 долларов за то, что выбежал на площадку и набросился на судью во время недавнего матча против « » (124:123).

Инцидент случился за 9:09 до конца третьей четверти матча в среду, 14 декабря.

Согласно официальному заявлению лиги, тренер «агрессивно преследовал судью и использовал нецензурные выражения». Браун получил два технических и был удален с площадки.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»