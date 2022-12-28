Президент «Црвены Звезды» – об отсутствии Кампаццо в Евролиге: «Мы сделали все, что cмогли»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Факундо Кампаццо Небойша Чович Баскетбол

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович объяснил, почему новобранец команды Факундо Кампаццо пока может выступать только в Адриатической лиге.

Евролига временно запретила сербскому клубу заявлять новых игроков и тренеров, поскольку он находится в стадии судебного разбирательства в связи с имеющейся просроченной кредиторской задолженностью и отсутствием надлежащей информации.

«Мы сделали все, что cмогли. Мы получили документ о допуске игрока, но все еще не уладили некоторые вопросы с Евролигой. Мы выполнили наши обязательства – частично напрямую, частично путем соглашения. Посмотрим, разрешатся ли эти недопонимания в ближайшие дни», – сказал Чович.

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