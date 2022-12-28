Президент «Црвены Звезды» – об отсутствии Кампаццо в Евролиге: «Мы сделали все, что cмогли»
Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович объяснил, почему новобранец команды Факундо Кампаццо пока может выступать только в Адриатической лиге.
Евролига временно запретила сербскому клубу заявлять новых игроков и тренеров, поскольку он находится в стадии судебного разбирательства в связи с имеющейся просроченной кредиторской задолженностью и отсутствием надлежащей информации.
«Мы сделали все, что cмогли. Мы получили документ о допуске игрока, но все еще не уладили некоторые вопросы с Евролигой. Мы выполнили наши обязательства – частично напрямую, частично путем соглашения. Посмотрим, разрешатся ли эти недопонимания в ближайшие дни», – сказал Чович.
В Мадриде – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он занимался в ЦСКА и может вырасти до 215 см
Комментарии