Президент «Црвены Звезды» – об отсутствии Кампаццо в Евролиге: «Мы сделали все, что cмогли»

Президент « » Небойша Чович объяснил, почему новобранец команды пока может выступать только в лиге.

временно запретила сербскому клубу заявлять новых игроков и тренеров, поскольку он находится в стадии судебного разбирательства в связи с имеющейся просроченной кредиторской задолженностью и отсутствием надлежащей информации.

«Мы сделали все, что cмогли. Мы получили документ о допуске игрока, но все еще не уладили некоторые вопросы с Евролигой. Мы выполнили наши обязательства – частично напрямую, частично путем соглашения. Посмотрим, разрешатся ли эти недопонимания в ближайшие дни», – сказал Чович.

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