«Не всегда хорошо там, где нас нет». Лиллард дал совет Гилджес-Александеру
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард дал совет атакующему защитнику «Оклахомы» Шэю Гилджес-Александеру.
«Не всегда хорошо там, где нас нет.
Кто знает, каково тебе будет в другой команде, и как она отнесется к тебе, особенно если ты получишь травму. Никто этого не знает. Многие говорят «Отпустите его» и все такое, но не им придется жить с последствиями, если это не сработает.
Шэй находится в отличном положении», – сказал Лиллард.
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Легче было написать "Нас и здесь неплохо кормят"