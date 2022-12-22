«Не всегда хорошо там, где нас нет». Лиллард дал совет Гилджес-Александеру

Теги Портленд НБА Оклахома-Сити Дэмиан Лиллард Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард дал совет атакующему защитнику «Оклахомы» Шэю Гилджес-Александеру.

«Не всегда хорошо там, где нас нет.

Кто знает, каково тебе будет в другой команде, и как она отнесется к тебе, особенно если ты получишь травму. Никто этого не знает. Многие говорят «Отпустите его» и все такое, но не им придется жить с последствиями, если это не сработает.

Шэй находится в отличном положении», – сказал Лиллард.

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2 комментария

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boller_73
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А ШГА у него разве совет просил? 🤔
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Artest
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Ну прям нигер философ.
Легче было написать "Нас и здесь неплохо кормят"
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