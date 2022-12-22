«Не всегда хорошо там, где нас нет». Лиллард дал совет Гилджес-Александеру

Разыгрывающий « » дал совет атакующему защитнику «Оклахомы» Шэю Гилджес-Александеру.

«Не всегда хорошо там, где нас нет.

Кто знает, каково тебе будет в другой команде, и как она отнесется к тебе, особенно если ты получишь травму. Никто этого не знает. Многие говорят «Отпустите его» и все такое, но не им придется жить с последствиями, если это не сработает.

Шэй находится в отличном положении», – сказал Лиллард.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать