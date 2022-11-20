Руководитель клуба НБА: «Ценность Джулиуса Рэндла на рынке выросла»

Руководитель одного из клубов НБА считает, что форвард в скором времени может сменить команду.

«Его ценность на рынке выросла. Он стал меньше владеть мячом, поэтому не испытывает такого давления, как раньше. Он может сосредоточиться на бросках и подборах. Ему не нужно беспокоиться обо всем.

Он стал бросать лучше, это хорошо. Его контракт с каждым годом становится все более ценным. К концу сезона вероятность обмена вырастет. Его защита – главное, что может помешать этому», – заявил анонимный руководитель.

В нынешнем сезоне Рэндл набирает 21,3 очка, 8,8 подбора и 3,2 передачи в среднем за матч. Его контракт действует до 2026 года, на сезон-2025/26 предусмотрена опция игрока.

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